Dabei hat kaum ein Maschinenbauer so wenige Vorlieferanten wie Engel. Eine einzigartige – und fast anachronistisch anmutende – Fertigungstiefe zeichnet die Maschinen made in Schwertberg aus. Selbst einfache Blechteile für das Gehäuse oder Unterböden werden noch immer hausintern produziert. Nur so lässt sich für Engel offenbar der Anspruch der Gründergeneration an Kostenkontrolle und Innovationsfähigkeit mit der emotionalen Bindung an den Standort in Einklang bringen. Kleine geografische Zugeständnisse an die Globalisierung hat man Anfang des Jahrtausends aber doch gemacht: Die Blechbearbeitung aus Schwertberg wurde abgezogen, einfache mechanische Komponenten werden werden seither von der verlängerten Werkbank Kaplice in Tschechien per Lkw in die drei Österreichwerke geliefert.

Doch die Selbermacher-Mentalität der Engels hat noch einen weiteren, sehr rationalen Grund: Nur wenn selbst profan scheinende Technologie im Hause behalten wird, lassen sich die Maschinen ideal an Kundenwünsche anpassen. Denn die Schwertberger haben sich im letzten Jahrzehnt vom Spritzgießmaschinenbauer zum Systemanbieter gewandelt. Kunststoffverarbeitern werden mit fast chirurgischer Präzision "customized" Maschinen geliefert. Vom hochautomatisierten Prozess bis zu Spezialanwendungen wie dem automobilen Leichtbau und neuen innovativen Verfahren wie zuletzt dem Spritzgießen von Metalllegierungen: Die Schwertberger haben sich längst aus dem immer größeren preislichen Verwerfungen ausgesetzten Standardsegment herausgelöst.

Erfolgreiche Strategie trotz KraussMaffei-Übernahme in Asien!



Mit dieser Strategie entfernt sich Engel vom Mitbewerb: Setzt die technologisch starke japanische Konkurrenz wie Toshiba und Fanuc auf Maschinentechnologie für die Massen, stehen für den Erfinder der Holmlos-Technologie aus Schwertberg Prozesstechnologie, Automatisierung, Werkzeugprojektierung und Support im Vordergrund. Bislang ging die Strategie auf: Um wie Engel die Umsatzmilliarde zu knacken, musste der chinesische Anbieter Haitian im Vorjahr fünf- bis sechsmal so viele Maschinen absetzen wie der qualitätsbewusste Mitbewerber aus Schwertberg. In China adressiert Engel seit 2014 mit der Zweitmarke Wintec zwar das mittlere Preissegment – hält aber mit im Funktionsumfang reduzierten Maschinen dennoch am europäischen Qualitätsanspruch fest. Drei Produktionswerke, zwei in China (Shanghai, Changzhou), eines in Korea (Pyungtaek-City) unterhält Engel mittlerweile in Asien.

Die Feierlichkeiten zum 30-Jahre-Jubiläum von Engel in der asiatischen Welt sind trotzdem von einem Ereignis überschattet, das kürzlich Schlagzeilen machte: Im Januar wurde der schärfste Mitbewerber Engels, der Großmaschinenhersteller KraussMaffei, von einem Konsortium um den Chemiekonzernriesen ChemChina um fast eine Milliarde Euro gekauft. Wie viel stärker der Zugang des Mitbewerbers zum asiatischen Markt dadurch wird, ist fraglich. Für Engel-CEO Neumann war die bisherige Eigentümer-Konstellation jedenfalls ein Geschenk: Denn mit langfristiger Aufbauarbeit machten die stetig wechselnden Finanzinvestoren, die KraussMaffei seit der Veräußerung durch Siemens Anfang der 2000er kontrollierten, wenig Schlagzeilen.

