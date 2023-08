- © INDUSTRIEMAGAZIN

Österreichweit schwierig ist die Situation am Arbeitsmarkt. Es gibt deutliche Unterschiede in der Arbeitslosenquote in Österreich im Jahr 2022. Oberösterreich verzeichnet mit 2,9 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote, gefolgt von Salzburg und Tirol mit 3,0 Prozent bzw. 3,2 Prozent. Wien hingegen verzeichnete mit 9,2 Prozent die höchste Arbeitslosenquote.



Insgesamt waren im Jahr 2022 in Österreich rund 221.100 Personen arbeitslos gemeldet, davon 121.700 Männer und 99.400 Frauen. Die Arbeitslosenquoten unterschieden sich leicht zwischen den Geschlechtern. Bei den Männern lag die Arbeitslosenquote bei 4,9 Prozent, bei den Frauen bei 4,5 Prozent.



Lesen Sie dazu auch:Top 250: Die größten Industrieunternehmen Österreichs.

Die Bundesländer Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Steiermark, Tirol und Vorarlberg verzeichneten vergleichsweise günstige Arbeitslosenquoten von 3,9 bis 4,3 Prozent. Dies deutet auf eine positive Arbeitsmarktsituation in diesen Regionen hin.



Problematisch ist jedoch nach wie vor die hohe Arbeitslosenquote in Wien. Die Erklärung liegt für Mayerhofer auf der Hand: "Das Arbeitskräfteangebot stieg in Wien sehr viel stärker als in den anderen Bundesländern." Das sind zum einen Menschen aus den östlichen EU-Ländern, die nach der siebenjährigen Übergangsfrist vor allem in Wien ihr Glück suchen, und zum anderen lassen sich Migranten und Asylwerber auch bevorzugt in der Bundeshauptstadt nieder.