Konkret sollen die Kosten um 100 Millionen Euro gesenkt werden, die Hälfte davon bereits im kommenden Geschäftsjahr. Die Personalkosten sollen durch den Abbau von 500 Vollzeitstellen um 30 Millionen Euro gesenkt werden. Der Personalabbau soll durch Nichtnachbesetzung von durch Pensionierung und natürliche Fluktuation frei werdenden Stellen sowie durch Personalabbau erreicht werden. Für die österreichischen Standorte Lenzing und Heiligenkreuz wird derzeit mit dem Betriebsrat ein Sozialplan verhandelt, dessen Umsetzung im ersten Quartal 2024 beginnen soll.

>>> Das sind Österreichs 10 grünste Fabriken

Für das Gesamtjahr 2023 rechnet Lenzing unverändert mit einem EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen) in einer Bandbreite von 270 bis 330 Mio. Euro. Eine vollständige Rückkehr der Weltwirtschaft zu den Wachstumsraten, die vor dem Ausbruch der Pandemie erreicht wurden, scheint nach Einschätzung des IWF in den kommenden Quartalen zunehmend außer Reichweite. Neben den Folgen der Pandemie und des anhaltenden Krieges in der Ukraine belasten restriktive Geldpolitik und extreme Wetterereignisse das Wachstum. Noch nicht absehbar sind die Folgen der erneuten militärischen Konfrontation im Nahen Osten. Insgesamt warnt der IWF vor erhöhten Risiken für die globale Finanzstabilität und erwartet einen Rückgang des Wachstums auf 3 Prozent in diesem und 2,9 Prozent im nächsten Jahr.

>>> So fördert die EU Textil-Recycling von Lenzing

In den für Lenzing wichtigen Regionen ist weiterhin mit einem volatilen Wechselkursumfeld zu rechnen.Das allgemeine Marktumfeld wirkt sich nach wie vor negativ auf das Konsumklima und die Stimmung in den für Lenzing relevanten Industrien aus.