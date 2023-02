Noch wiegt sich so mancher Maschinen- und Anlagenbauer aufgrund der hohen Auftragsbestände in Sicherheit. Doch die Anzeichen mehren sich, dass der weltweite Konjunkturabschwung auch diese Branche erfassen wird.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz könnte dies 28 Prozent der Branchenunternehmen in eine wirtschaftlich schwierige Lage bringen und damit den Ausleseprozess in dieser Schlüsselindustrie beschleunigen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse börsennotierter Branchenvertreter durch die internationale Managementberatung Bain & Company. Berücksichtigt wurden dabei auch Wettbewerber aus den USA und China. Dort liegt der Anteil der krisengefährdeten Maschinenbauer bei 17 beziehungsweise 8 Prozent.

Das sind die größten Maschinenbauer des Landes

Gut jedes vierte Unternehmen aus der DACH-Region könnte durch starre Kostenstrukturen und hohe Verschuldung in Schieflage geraten.

Vor allem wachstumsstarke chinesische Wettbewerber sind auf der Überholspur.

Maschinenbauer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sollten je nach Ausgangslage mit Kostensenkungen oder gezielten Investitionen gegensteuern.

"Der Maschinen- und Anlagenbau in der DACH-Region leidet seit Längerem unter strukturellen Defiziten", so Christian von Dewitz von Bain. "In dieser zweiten wirtschaftlichen Ausnahmesituation binnen kurzer Zeit könnte sich das für manche Branchenvertreter als Achillesferse erweisen."