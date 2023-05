Der Volkswagen Konzern treibt seine E-Mobilitätsstrategie in Nordamerika weiter voran: Das konzerneigene Batterieunternehmen PowerCo SE will in St. Thomas, Ontario/Kanada, seine bislang größte Gigafactory mit einer jährlichen Produktionskapazität von bis zu 90 GWh in der Endausbaustufe errichten - genug für rund 1 Million Elektrofahrzeuge. Die geplante Investition von bis zu 4,8 Milliarden Euro / 7 Milliarden kanadische Dollar bis 2030 hat das Potenzial zur Schaffung von bis zu 3.000 hochqualifizierten Arbeitsplätzen in der Fabrik und Zehntausenden von indirekten Arbeitsplätzen in der Region.

Die neue Fabrik in St. Thomas wird die erste Gigafactory des Unternehmens außerhalb Europas, in der die Zellen für die Elektrofahrzeuge der Marken des Konzerns in der Region Nordamerika produziert werden. Der Spatenstich ist für 2024 geplant, die Produktion soll 2027 beginnen. Die Zellfabrik ist Teil eines umfassenderen Plans: Volkswagen und PowerCo haben sich im August letzten Jahres mit der Regierung Trudeau auf ein Memorandum of Understanding geeinigt. Die unterzeichnete Absichtserklärung zielt auf die gesamte Batterie-Wertschöpfungskette ab und sichert den Rohstoffbedarf, um die Elektromobilität im Land zu fördern.

Die ambitionierte Wachstumsstrategie des Volkswagen Konzerns in Nordamerika wird mit der Entscheidung, das Zellproduktionsnetzwerk von PowerCo auf Kanada auszuweiten, weiter vorangetrieben. Dazu gehören die Einführung des breitesten Portfolios an vollelektrischen Fahrzeugen in den USA und Kanada bis 2030, der Ausbau des Coast-to-Coast-Ladenetzwerks von Electrify America in den USA und Kanada sowie die Ankündigung der Kultmarke Scout, ab 2026 die ersten vollelektrischen Fahrzeuge auszuliefern.