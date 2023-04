Ein Gericht in Nischni Nowgorod an der Wolga hatte Ende März das Vermögen des Wolfsburger Autokonzerns in Russland beschlagnahmt. Grund war eine Klage des früheren VW-Partners GAZ. GAZ habe beantragt, die Kündigung des Montagevertrags im dortigen Gemeinschaftswerk für nichtig zu erklären und Volkswagen zu einer Vertragsstrafe von 15,6 Milliarden Rubel (rund 190 Millionen Euro) zu verurteilen, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf die Gerichtsakte.

>>> Steyr Automotive: Kauft Siegfried Wolf die Sonderaufbausparte von M-U-T?

Bei Europas größtem Autobauer hieß es dazu: "Wir sind uns der Forderung von GAZ bewusst und prüfen derzeit die Unterlagen zu diesem Fall." Zugleich zeigte man sich "überrascht, die Forderungen zu diesem Zeitpunkt zu erhalten".

>>> Steyr Automotive: Serienproduktion des Volta-LKW startet.

Tatsächlich galt - zumindest aus deutscher Sicht - die Trennung der beiden ehemaligen Partner längst als beschlossene Sache. In dem Werk in Nischni Nowgorod waren mehrere Modelle der VW-Kernmarke sowie der tschechischen Tochter Skoda montiert worden. Nachdem im Mai 2022 US-Sanktionen gegen GAZ wegen des russischen Krieges in der Ukraine in Kraft getreten waren, zog sich Volkswagen aus der Co-Produktion zurück und bot den Mitarbeitern Abfindungen an.



Die Produktion war - ebenso wie im VW-eigenen Werk in Kaluga 150 Kilometer südwestlich von Moskau - bereits zuvor eingestellt worden. Auch die Lkw-Marke MAN produziert nicht mehr im Land.