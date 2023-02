In der Kfz-Leistungselektronik (Wechselrichter, Ladegeräte, Gleichspannungswandler) wird daran gearbeitet, den Wirkungsgrad des Antriebsstrangs zu verbessern, was entweder eine Verringerung der Batteriekapazität oder eine größere Reichweite ermöglicht. Einer der wichtigsten Wege zu mehr Effizienz ist der Übergang zu Siliziumkarbid-MOSFETs und Hochspannungsplattformen mit 800 V oder mehr. Renault, BYD, GM, Hyundai und andere haben 800-V-Fahrzeugplattformen angekündigt, die bis 2025 Siliziumkarbid-MOSFETs in ihrer Leistungselektronik einsetzen werden.



Die Umstellung stellt neue Herausforderungen an die Gehäusematerialien von Leistungsmodulen, da höhere Schaltfrequenzen, höhere Leistungsdichten und höhere Betriebstemperaturen gefordert sind, und das alles bei einer Lebensdauer von 15 Jahren. In den nächsten Jahren könnten 800-V-Plattformen und SiC-Wechselrichter auf zehn Prozent Marktanteil ansteigen. Da die Leistungsdichte von Halbleiterchips exponentiell zunimmt, werden neue doppelseitige Kühlungsdesigns, Kupferdrahtverbindungen und Leadframes diesen Trend ermöglichen.