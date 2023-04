Volkswagen-Chef Oliver Blume bezeichnet sich gerne als strategisch denkenden Manager - "Hands-on", wie es im Managerdeutsch heißt. Er hat einen Plan, wie er den Wandel hin zur E-Mobilität beschleunigen und gleichzeitig dem dümpelnden Aktienkurs auf die Sprünge helfen will. Große Visionen sind nicht seine Stärke. "Ich bin ein Mensch, der nicht in der Lage ist zu sagen, wie die Welt in hundert Jahren aussieht", sagte Blume bei seiner ersten Bilanzpressekonferenz.

Menschen, die als Visionäre bezeichnet werden, hätten andere Eigenschaften. Er hingegen wisse genau, wie man Projekte umsetzt und eine Marke zum Erfolg führt. Und er verstehe es, die Mitarbeiter einzubinden.

Damit verkörpert Blume das Gegenteil dessen, wofür sein Vorgänger Herbert Diess stand. Der umtriebige Manager hatte den Wolfsburger Autokonzern binnen weniger Jahre auf Elektromobilität und Digitalisierung getrimmt. Bei Anlegern kam die Vision, dass VW ein ernsthafter Rivale von Tesla werden könnte, zunächst gut an. Doch an der Börse verpuffte der Effekt schnell. Am Ende musste Diess gehen, auch weil ehrgeizige Softwareprojekte stockten und der Konzernchef vergaß, das Management mitzunehmen.