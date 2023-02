Fehlende Lademöglichkeiten und damit die Sorge, mit leerer Batterie liegen zu bleiben, halten viele Menschen noch vom Umstieg auf Elektroautos ab. In den USA gewöhnen sich die Verbraucher langsamer an Elektroautos als in Europa. Das Ladenetz von Mercedes sei ein Beitrag, die Reichweitenangst zu überwinden, sagte MN8-Energy-Chef Jon Yoder. In Nordamerika seien bis 2027 mehr als 400 Ladeparks mit über 2.500 High-Power-Chargern (HPC) geplant. Sie sollen allen Automarken offenstehen, aber Mercedes-Kunden können gegen Gebühr reservieren und ohne Wartezeit an die Reihe kommen. Standorte werden in Großstädten oder Ballungsräumen gesucht - dort, wo sich Mercedes-Kunden gerne aufhalten, zum Beispiel in der Nähe von Luxus-Einkaufsmeilen.

Für Europa werde noch mit Partnern verhandelt, sagte Källenius. Das eigene Ladenetz soll den Anbieter Ionity ergänzen, den die deutschen Autobauer 2017 mit Partnern für Schnellladesäulen an Autobahnen gegründet haben. Ionity betreibt derzeit rund 430 Standorte in zwei Dutzend europäischen Ländern und strebt bis 2025 mehr als 1.000 Stationen mit rund 7.000 Ladepunkten an. Verglichen mit dem Bedarf in Europa ist das wenig: Die Unternehmensberatung McKinsey beziffert ihn für 2030 auf mindestens 3,4 Millionen Ladepunkte. Der Autoherstellerverband ACEA hält doppelt so viele für nötig. Die Infrastruktur werde in den kommenden Jahren von vielen Akteuren vorangetrieben, unter anderem von den Mineralölkonzernen, sagte Källenius.

Auch die Volkswagen-Töchter Audi und Porsche haben begonnen, Stromtankstellen unter eigener Marke anzubieten. Audi testet in Nürnberg und Zürich Ladestationen, die mit einer eigenen Lounge ausgestattet sind. Porsche eröffnete gemeinsam mit dem spanischen Energieversorger Iberdrola die erste von 35 geplanten Schnellladestationen in Spanien.