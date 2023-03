Viel Geld soll bis 2027 in so genannte Zukunftstechnologien fließen. In der letzten großen Planungsrunde hatte VW dafür rund 56 Prozent der Gesamtinvestitionen von 159 Milliarden Euro veranschlagt. Im Jahr 2025 soll jedes fünfte weltweit verkaufte Fahrzeug rein elektrisch angetrieben werden. Für den Aufbau weiterer Batteriezellfabriken und die Rohstoffsicherung sind innerhalb von fünf Jahren bis zu 15 Milliarden Euro vorgesehen. Ob Volkswagen die zunächst fest eingeplante zusätzliche Fabrik für das künftige Kernmodell Trinity in Wolfsburg braucht, ist noch nicht endgültig entschieden.

>>> Arbeitsplätze in akuter Gefahr: So wandert die Autoindustrie in die USA ab.

Der Höhepunkt der Ausgaben werde voraussichtlich in zwei Jahren überschritten. "Nach 2025 können wir dann ernten", sagte Finanzvorstand Arno Antlitz. Zunächst gebe es eine "hohe Doppelbelastung", weil parallel zum Ausbau der E-Palette zunächst auch Verbrenner im Angebot bleiben sollen. Schärfere Abgasvorschriften der EU dürften die Abgastechnik für Benzin- und Dieselmotoren verteuern. Umstritten ist auch, ob Verbrennungsmotoren, die mit synthetischen Kraftstoffen (E-Fuels) betrieben werden, auch nach 2035 zugelassen werden sollen. Blume ist dafür. Der deutsche Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte wegen dieses Streitpunkts eine Abstimmung in Brüssel blockiert.

>>> Streit um Batterie-Subventionen: Einigung zwischen EU und USA?

In Nordamerika will Volkswagen eine größere Rolle spielen, in China die Anstrengungen rund um die Digitalisierung im Auto verstärken. Auf seinem wichtigsten Markt hatte VW Probleme, die Ansprüche junger chinesischer Kunden zu erfüllen. Für die USA kündigte der Konzern ein neues Werk in South Carolina an - dort sollen ab 2026 Pickups der Submarke Scout gebaut werden. In der südkanadischen Provinz Ontario plant VW zudem seine erste Fabrik zur Herstellung eigener Batteriezellen für Elektroautos außerhalb Europas. Der Produktionsstart ist für 2027 geplant.

Der neue Markenchef Thomas Schäfer und Vorstandsmitglied Thomas Ulbrich hatten bereits ehrgeizigere Ziele für den weiteren Hochlauf der E-Mobilität ausgegeben. So soll bei VW Pkw der Anteil reiner Stromer in Europa bis 2030 mindestens 80 Prozent betragen, bis 2026 sollen zehn neue Elektromodelle auf den Markt kommen. Der ID.2 wird eines davon sein und in etwa die Größe eines Polo haben - das Konzept firmiert noch unter der Bezeichnung ID.2all. "Elektromobilität wird dann in jedem Volumen-Segment angeboten", kündigte Volkswagen an.