Insbesondere die deutsche Industrie sei nicht in der Lage, in der Kompaktwagenklasse mit einigermaßen wettbewerbsfähigen Preisen zu agieren. Die chinesischen Hersteller benötigten jedoch etablierte Händler als Vertriebspartner, um bestehende Händlernetze und Standorte nutzen zu können. Diese sind insbesondere für den Service der Fahrzeuge wichtig, da auch Elektroautos gewartet und repariert werden müssen. "Viele chinesische Hersteller denken, sie könnten allein mit digitalen Strukturen den Vertrieb in Deutschland und Europa gestalten", sagt Reindl. Doch in Europa sei die Kundenakzeptanz für solche Vertriebskonzepte noch gering.

Selbst Beobachter in China bezweifeln, dass ihre Autos den Deutschen auf dem Heimatmarkt in absehbarer Zeit nennenswert Geschäft streitig machen können. "Es wird lange dauern, bis chinesische Autofirmen in reifen Märkten Marktanteile gewinnen können", sagt der chinesische Autoanalyst Zeng Zhiling. In Südostasien, Südamerika und Afrika seien die Chinesen dagegen deutlich besser aufgestellt.

