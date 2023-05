Die finanzielle Unabhängigkeit der Miba ist eine wesentliche Voraussetzung für Investitionen in die Zukunft. Eine wichtige Kennzahl dafür ist die Eigenkapitalquote. Sie konnte auf 52,8 Prozent weiter gesteigert werden.

>>> E-Auto-Boom: Wachstum von 35 Prozent dieses Jahr?

Dank dieser Finanzkraft waren allein im abgelaufenen Geschäftsjahr Investitionen in Höhe von 100 Millionen Euro möglich - 56 Millionen Euro in Sachanlagen und 44 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung. Die F&E-Quote, gemessen am Umsatz, lag mit rund 4 Prozent erneut im Spitzenfeld.