In der Tat sind die Auftragseingänge in vielen Ländern schon seit Monaten rückläufig. Gleichzeitig werden immer mehr Rabatte gewährt und Fahrzeuge mit abgespeckten Ausstattungsvarianten angeboten. Analysten der Schweizer Großbank UBS rechnen deshalb für börsennotierte Autohersteller wie VW, BMW, Stellantis, Renault, Ford oder GM in diesem Jahr mit einem Einbruch des Gewinns je Aktie um durchschnittlich 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Im Zentrum des absehbaren Margenverfalls steht China, wo derzeit mit der „Auto Shanghai“ die wohl wichtigste Branchenmesse des Jahres beginnt. Für viele westliche Automobilhersteller war China als größter Pkw-Markt der Welt bislang ein Gewinngarant. Nirgendwo sonst verkauft zum Beispiel Mercedes so viele Limousinen der S-Klasse in der ultraluxuriösen Maybach-Variante (Basispreis: 175.417 Euro) wie in China.

Doch das Geschäft mit den klassischen Verbrennungsmotoren ist in China auf dem Rückzug. Hohe Wachstumsraten erzielen nur noch reine Elektroautos und Plug-in-Hybride. Und in diesem Segment ist in China ein harter Preiskampf entbrannt.