Mitte April lief im Grazer Magna-Werk der 500.000 Mercedes (Puch) G vom Band. Der legendäre Geländewagen geht heuer in sein 44. Produktionsjahr und hat sich vom Transporter für Militär- und Blaulichtorganisationen sowie betuchte Jäger zum Luxusgefährt für die Stadt gemausert. Das Einstiegsmodell kostet derzeit 177.540 Euro. Dafür gibt es 330 Diesel-PS und einen Verbrauch von 11 l/100 km sowie 289 g CO2-Ausstoß pro Kilometer.

Die Geburtsstunde der G-Klasse geht auf das Jahr 1972 zurück - mit einem Kooperationsvertrag zwischen der damaligen Daimler-Benz AG (heute Daimler AG) und Steyr-Daimler-Puch (heute Magna Steyr) in Graz wurde der Grundstein für die legendäre G-Klasse gelegt. Nur drei Jahre später - 1975 - fiel die Entscheidung, die G-Klasse in Serie zu produzieren. Gleichzeitig wurde beschlossen, in Graz ein neues Werk zu errichten.

Am 1. Februar 1979 wurde die Produktion der G-Klasse aufgenommen. Damit ist die G-Klasse die mit Abstand am längsten gebaute Pkw-Baureihe in der Geschichte von Mercedes-Benz und der Urahn aller Geländewagen mit dem Stern.

Das Management um Vorstandschef Ola Källenius sieht sich in seiner auf Luxusfahrzeuge fokussierten Strategie bestätigt - der Konzern kommt derzeit mit Preiserhöhungen und der hohen Nachfrage nach besonders teuren Autos bei den Kunden weiter durch.



Die steigenden Kosten will Mercedes-Benz auch im weiteren Jahresverlauf durch höhere Preise auffangen. Im Kerngeschäft mit Pkw geht Finanzvorstand Harald Wilhelm im Jahresausblick nun davon aus, dass die Profitabilität am oberen Ende der bisher erwarteten Ziele liegen wird.

"Die Fokussierung auf Top-End-Pkw und Premium-Vans hat Mercedes-Benz wetterfester gemacht", sagte Finanzvorstand Wilhelm. So könne Mercedes auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten den teuren Umbau hin zur digitalen Vernetzung und zum Elektroauto beschleunigen. Neben der Einführung neuer, teurer Autos halte auch die Kostendisziplin den Konzern auf Kurs.