Trotz der Konzentration von Verkauf und Produktion von Elektroautos auf wenige große Märkte sieht die IEA "vielversprechende Anzeichen" in anderen Regionen. In Indien und Indonesien habe sich der Absatz von Elektroautos im vergangenen Jahr mehr als verdreifacht, wenn auch von einem niedrigen Niveau aus, und in Thailand mehr als verdoppelt. Der Anteil von Elektroautos am Gesamtabsatz stieg in Thailand auf 3 Prozent, in Indien und Indonesien auf 1,5 Prozent.

"Eine Kombination aus wirksamen politischen Maßnahmen und Investitionen des privaten Sektors dürfte diese Anteile in Zukunft erhöhen", schreibt die IEA in ihrem jährlichen "Global Electric Vehicle Outlook". In Schwellen- und Entwicklungsländern seien Zwei- und Dreiräder der dynamischste Bereich der Elektromobilität, zahlenmäßig größer als Autos. Als Beispiel nennt die Energieagentur Indien, wo im Jahr 2022 mehr als die Hälfte aller Dreiradzulassungen elektrisch sein werden.

Spitzenreiter bei den Elektroautos ist China, wo im vergangenen Jahr 60 Prozent der weltweiten Verkäufe getätigt wurden. Zweitgrößter Markt ist Europa mit einem Absatzwachstum von 15 Prozent im Jahr 2022, gefolgt von den USA mit einem Wachstum von 55 Prozent im vergangenen Jahr.