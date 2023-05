Auch der Rückenwind, den die Automobilhersteller durch die Verknappung von Halbleitern bei den Preisen erfahren haben, dürfte nachlassen. BMW prognostiziert eine Normalisierung der Preise auf dem Neu- und Gebrauchtwagenmarkt. "Mit tragfähigeren Lieferketten ist eine bessere Verfügbarkeit von Fahrzeugen zu erwarten. Dies könnte zu einer steigenden Wettbewerbsintensität führen", hieß es.

Wegen der Knappheit an Halbleitern während der Coronapandemie mussten viele Autohersteller ihre Produktion drosseln - in der Folge stiegen die Preise für Neu- und Gebrauchtwagen deutlich an.

2022 verzeichnete die BMW Group in Österreich ein neues Rekordjahr: Mit rund 7,6 Milliarden Euro Umsatz - ein Plus von über 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr - erzielte das Unternehmen den höchsten Umsatz seiner Geschichte. Auch das Engagement für den Standort wurde konsequent fortgesetzt: So wurden im Jahr 2022 über 309 Millionen Euro in Österreich investiert. Das entspricht weit mehr als einer Million Euro pro Arbeitstag.

Geopolitische Konflikte und die Nachwirkungen der Corona-Pandemie prägten das abgelaufene Geschäftsjahr der BMW Motoren GmbH in Steyr. Trotz des weltweit volatilen Umfelds ist es dem Unternehmen gelungen, ein überaus stabiles Ergebnis zu erzielen. Ein deutliches Wachstum von 8,7 Prozent konnte mit einem Umsatz von über 3,6 Mrd. Euro (Vj.: 3,4 Mrd. Euro) erzielt werden.



2022 holte das BMW Group Werk Steyr die E-Antriebsproduktion der nächsten Generation nach Österreich: Bis 2030 sollen dafür mehr als eine Milliarde Euro in Österreich investiert werden.