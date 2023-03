Der Wieselburger Lichtspezialist ZKW stellt Scheinwerfer und Elektronikmodule für Automobilhersteller wie Audi, BMW, Daimler, Geely, MAN, Opel, Porsche, Scania Truck, Skoda, Volvo und VW her. Am Produktionsstandort Wieselburg werden nun im Rahmen eines Kostensenkungsprogramms bis Ende 2024 rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgebaut. Wie es heißt, sollen die notwendigen Personalanpassungen so sozialverträglich wie möglich umgesetzt werden. ZKW wird seine Kapazitäten in China und Mexiko ausbauen, um den Bedarf an lokaler Produktion für Großkunden im Rahmen seines nachhaltigen Wachstumskonzepts zu decken. Auch in der Slowakei wird das Unternehmen seine Kapazitäten erweitern, um regionale Kunden mit kostengünstigen Produkten zu beliefern.



>>> Management-Experte: "Ich sehe hier keinen Beginn einer Deindustrialisierungswelle".

Erst vergangene Woche hatte Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld angekündigt, künftig mehr in den USA als in Europa investieren zu wollen. "Die nächsten Werke bauen wir eher in Amerika", sagte Rosenfeld. Ein Grund dafür sei das milliardenschwere Subventionspaket Inflation Reduction Act. "Wir werden ihn auf jeden Fall nutzen, um verstärkt in den USA zu investieren", so Rosenfeld weiter.



Seit 60 Jahren produziert Schaeffler in Österreich Wälzlager am Standort Berndorf, wo rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sind. Für die weltweite Produktion dieser Produktgruppe ist der Standort Berndorf das Leitwerk. Der Gesamtkonzern setzt mit rund 83.000 Beschäftigten rund 14 Mrd. EUR um.

>>> Kauft Siegfried Wolf das Russland-Geschäft von Schaeffler?

Der oberösterreichische Motorenhersteller Steyr Motors kämpft einmal mehr um das Überleben des Unternehmens. Bereits 2018 war das 2001 von einer Investorengruppe rund um den ehemaligen Generaldirektor der "Steyr Daimler Puch Werke" und Ex-Verkehrsminister Rudolf Streicher und Rudolf Mandorlen, Ex-Chef der Motorensparte von Magna Steyr, als eigenständiges Unternehmen gegründete Unternehmen zahlungsunfähig. Aufgrund eines "starken Umsatz -und Gewinnrückgangs" sei eine "Redimensionierung" unumgänglich, bis zum Sommer soll ein Großteil der 130 Mitarbeiter abgebaut werden.



>>> Sogwirkung: US-Subventionen ziehen europäische Industrie an.

Nach der Ankündigung, in Deutschland tausende Arbeitsplätze zu streichen, hat der US-Autobauer Ford beschlossen, auch in Spanien 1.100 Stellen zu streichen. Grund sei die Einstellung der Produktion der Modelle S-Max und Galaxy im Werk Almussafes südlich von Valencia im April, teilte das Unternehmen am Freitag auf Anfrage mit. Derzeit sind dort noch 5.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.



Zuvor hatte Ford bereits den Abbau von 2.300 Stellen in Deutschland angekündigt. In Großbritannien sollen 1.000 Arbeitsplätze wegfallen. Der Autobauer befindet sich im Umbruch, nachdem er relativ spät auf Elektrokurs gegangen war. Ab 2030 will Ford in der EU nur noch Elektroautos verkaufen.

>>> Schaeffler: Investitionen eher in den USA als in Europa.

Ein Global Player im Bereich Motoren für Militärfahrzeuge ist Steyr Motors. Nach turbulenten Jahren gab das Unternehmen kürzlich einen massiven Stellenabbau bekannt. Derzeit sind dort rund 130 Mitarbeiter beschäftigt. Auch die Tiroler Firmen Achleitner und Empl sowie insbesondere Rheinmetall MAN Military Vehicles in Wien sind stark im militärischen Bereich verankert.