Volkswagen will die Entscheidung über eine Batteriezellfabrik in Osteuropa nicht auf die lange Bank schieben. "Die Standortentscheidung für Osteuropa soll in Kürze fallen", sagte Konzernchef Oliver Blume auf der außerordentlichen Hauptversammlung am Freitag in Berlin. Anfang Dezember hatte der Konzern erklärt, eine Entscheidung noch heuer sei nicht zu erwarten. Es bestehe kein Handlungsdruck.

Damit machte Blume deutlich, dass Volkswagen nicht, wie zunächst erwartet, wegen der in den USA winkenden massiven Steuererleichterungen für klimafreundliche Technologien wie E-Autos, seine Pläne für den Bau von Batteriezellfabriken in Europa wegen der hohen Energiepreise überdenkt. Allerdings könnten die hohen Energiekosten hierzulande dazu führen, dass Volkswagen seine Pläne für neue Zellfabriken nun behutsamer angeht. Es gelte abzuwägen, welches der richtige Standort sei, heißt es aus dem Konzern. Dabei sei nicht die pure Anzahl an Fabriken entscheidend, sondern die in der hochlaufenden Produktion von Elektroautos benötigten Kapazitäten. Der Vorstand prüfe derzeit, wo neue Fabriken richtigerweise angesiedelt werden und in welcher Schrittfolge diese benötigt würden. "Wir haben erst mal ein starkes Zeichen gesetzt, dass wir in Salzgitter begonnen haben, wir sind jetzt nah an einem Abschluss in Spanien und haben jetzt Gespräche in Nordamerika aufgenommen", sagte ein Manager.

>>> Neue VW-Strategie: Modellplanung follows Software.

Volkswagen will in Europa zusammen mit Partnern bis 2030 sechs Zellfabriken mit insgesamt 240 Gigawattstunden Leistung hochziehen. Tschechien wird als ein möglicher Standort für die weitere Fabrik gehandelt, die die Produktion im Jahr 2027 aufnehmen soll. Die tschechische Presseagentur CTK hatte berichtet, der Beschluss könne sich um mehrere Monate verzögern. Für eine Fabrik in Osteuropa kommen neben Tschechien auch Ungarn, Polen und die Slowakei in Frage. In Deutschland wurde im Juli der Grundstein für eine große Fabrik in Salzgitter gelegt. Zwei weitere Standorte stehen in Schweden und Spanien fest. In Kanada werde der Konzern bald mit der Standortsuche beginnen, sagte Blume.



>>> Energiepreise machen Batteriezellfabriken in Europa "praktisch nicht mehr darstellbar".