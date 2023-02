Der europäische Automarkt ist zu Jahresbeginn dank nachlassender Lieferengpässe kräftig gewachsen. In der Europäischen Union stiegen die Neuzulassungen im Jänner um 11,3 Prozent auf 760.041 Fahrzeuge, in Österreich um 20,7 Prozent auf 18.850 Einheiten, teilte der europäische Herstellerverband ACEA am Dienstag mit. Dies sei aber vor allem auf das schwache Vorjahr zurückzuführen.

Im Jänner 2022 hatte die europäische Autoindustrie wegen des Mangels an Halbleitern massiv mit Lieferengpässen zu kämpfen und verkaufte so wenig Autos wie noch nie.

In drei der vier wichtigsten Märkte wurden im Jänner mehr Fahrzeuge neu zugelassen: Am stärksten war der Anstieg in Spanien, wo die Neuzulassungen um mehr als die Hälfte zulegten. In Italien betrug das Plus 19 Prozent, in Frankreich 8,8 Prozent. In Deutschland gab es dagegen ein Minus von 2,6 Prozent.