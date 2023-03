Eine Studie des deutschen Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) geht davon aus, dass die Verbrennung von E-Fuels in Motoren oder Triebwerken fünfmal mehr Energie verbraucht als die direkte Nutzung des Stroms. Anders als bei Autos ist der Einsatz von Batterien in Flugzeugen jedoch technisch nicht möglich - ein Flugzeug mit einer schweren Batterie könnte nicht starten oder weit fliegen. Experten erwarten daher, dass sich E-Fuels in der Luftfahrt etablieren werden. Fluggesellschaften bezeichnen E-Fuels auch als "Sustainable Aviation Fuel" (SAF).

Das Forscherteam um den PIK-Energieexperten Falko Ueckerdt hat zudem errechnet, dass der Einsatz von synthetischem Öl oder Gas zum Heizen um den Faktor 6 bis 14 ineffizienter ist als der Einsatz von Wärmepumpen. Sein Fazit: Wasserstoffbasierte Kraftstoffe wie E-Fuels sollten nur in Bereichen eingesetzt werden, die nicht elektrifiziert werden können, etwa in der Luftfahrt oder bei industriellen Prozessen mit Temperaturen über 400 Grad Celsius. Für den Einsatz in Autos oder zum Heizen von Gebäuden sei die Herstellung von E-Fuels "zu ineffizient, zu kostspielig, und ihre Verfügbarkeit zu unsicher, um damit fossile Brennstoffe auf breiter Front zu ersetzen".

