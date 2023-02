Nach einer Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) können die USA kurzfristig nicht auf Handelspartner ohne Freihandelsabkommen verzichten. Auch der so genannte Inflation Reduction Act (IRA) ist für die USA schwer umzusetzen.

Das Paket fördert Unternehmen mit Steuererleichterungen, wenn sie grüne Technologien und kritische Rohstoffe in den USA produzieren oder aus Ländern beziehen, mit denen Freihandelsabkommen bestehen. Bisher kämen aber 76 Prozent der kritischen Rohstoffe aus Ländern ohne Freihandelsabkommen mit den USA, heißt es in der am Mittwoch in Berlin veröffentlichten DIW-Analyse. "Und auch ausgewählte grüne Technologien wie Photovoltaik, Windturbinen oder Lithium-Batterien stammen zu mehr als der Hälfte aus Nicht-Freihandelsländern."

Das DIW hält die Vorgaben - rund 60 Prozent aller Steuervergünstigungen beinhalten Local-Content-Bestimmungen für die Produktion in Nordamerika - kurzfristig für unrealistisch. Es gebe daher drei Möglichkeiten: Entweder müssten die USA die Produktion dieser Technologien in die USA holen oder die Bedingungen lockern, worauf die Europäer hoffen. Sie könnten aber auch länder- und branchenspezifische Abkommen schließen, die Ausnahmeregelungen vorsehen. Auch das könnte den Europäern helfen.

In Europa hofft man auf günstigere Umsetzungsregeln für das bereits beschlossene Gesetz, an denen derzeit in Washington gearbeitet wird. In den Bereichen Autoindustrie und Batterien seien die Arbeiten so gut wie abgeschlossen, bei den Regelungen für den Energieträger Wasserstoff und für wichtige Rohstoffe sei dies noch nicht der Fall, sagte der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).