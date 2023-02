Das Quantenportfolio der IT-Giganten

Quantencomputer sind mittlerweile in der Breite verfügbar, die IT-Riesen bieten dafür eigene Cloud-Services an. Die Liste der Anbieter hat mittlerweile eine beträchtliche Länge erreicht: Bereits 2011 stellte die kanadische Firma D-Wave Systems den ersten kommerziellen Quantencomputer auf Supraleiterbasis vor, mittlerweile wird die Technologie in der Cloud angeboten.

Seit 2016 betreibt IBM mit seiner Quantum Expirience einen eigenen Cloud-Dienst. Honeywell stellte 2019 den ersten kommerziellen Ionenfallen-Quantencomputer weltweit vor – auch hier kann man per Fernzugriff auf die Dienste zugreifen. Google arbeitet an seinem ersten kommerziellen Quantencomputer und investiert mehrerer Milliarden Dollar in die Entwicklung. Das angepeilte Ziel: Bis 2029 soll die Technologie der breiten Öffentlichkeit zugänglich sein. Und mit Braket ist auch Amazon in den Ring gestiegen, wenn auch derzeit noch auf die Hardware anderer Anbieter zurückgegriffen wird. Aber auch Amazon will in den kommenden Jahren einen eigenen Quantencomputer entwickeln.

Auch wenn die Technologie in der Breite verfügbar ist, lässt der Durchbruch noch auf sich warten. Denn die Quantenrechner sind noch lange nicht praxisreif, die Verschränkung und Überlagerungszustände der Quantenbits sind extrem anfällig, schon kleinste Störeinflüsse beenden ihre Kohärenz und führen so zu Fehlern. So ist man von der Entwicklung eines universell programmierbaren und fehlertoleranten Quantencomputers noch weit entfernt.