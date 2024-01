Die CO2-Bepreisung betrifft alle österreichischen Unternehmen, die fossile Energieträger wie beispielsweise Treibstoffe in Verkehr bringen. Der erste Anstieg der CO2-Steuer erfolgte bereits am 1. Jänner 2023. Dieses System zeichnet sich dadurch aus, dass die Schwankung der Energiepreise hier angemessen reguliert wird. Dies ermöglicht eine gleichmäßigere Anpassung des CO2-Preises. Laut Zeitplan ist für 2025 eine weitere Erhöhung der CO2-Steuer in Österreich geplant. Das österreichische CO2-Steuerniveau orientiert sich am deutschen System, bei dem der CO2-Preis jährlich erhöht wird. Insgesamt 19 EU-Mitgliedsstaaten haben bereits nationale CO2-Preise eingeführt, wobei Österreich im Vergleich zu anderen EU-Staaten im unteren Mittelfeld liegt.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!