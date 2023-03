In eine klimafreundlichere Stahlproduktion investiert der börsenotierte Technologiekonzern Voestalpine 1,5 Milliarden Euro. Wie das Unternehmen am Mittwoch in einer Online-Pressekonferenz mitteilte, gab der Aufsichtsrat in seiner jüngsten Sitzung dafür grünes Licht. Vor der Pandemie war für das Großprojekt nur eine Milliarde Euro veranschlagt. Dass es nun teurer wird, liegt zum einen an der inzwischen stark gestiegenen Inflation, zum anderen an einer Erweiterung des Projekts.

Das Geld fließt in je einen Elektrolichtbogenofen in Linz und Donawitz, der mit Ökostrom betrieben wird. Auf den oberösterreichischen Standort entfallen 70 Prozent, auf den steirischen 30 Prozent der Investitionssumme. Damit werden in einem ersten Schritt ab 2027 zwei der fünf Hochöfen in Österreich mit umweltfreundlicheren Technologien betrieben.

Damit will die Voestalpine, Österreichs größter CO2-Emittent, ihre Kohlendioxid-Emissionen ab 2027 um bis zu 30 Prozent reduzieren - das entspricht 2,5 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. "Das Programm ist das größte Klimaschutzprojekt Österreichs - minus 30 Prozent CO2 bedeuten fünf Prozent der Gesamtemission in Österreich", verdeutlichte Konzernchef Herbert Eibensteiner die Dimension. "Ich bin zuversichtlich, dass wir diese Transformation umsetzen können."