Um ihre CO2-Emissionen bis 2050 auf nahezu Null zu senken, müsste die heimische Industrie bis dahin 10,2 Milliarden Euro investieren, so eine Studie des Kreditversicherers Acredia und der Allianz Trade. In der EU wären dafür rund 210 Milliarden Euro nötig, weltweit sogar 2,7 Billionen Euro.

"Durch die Investitionen würden die industriellen CO2-Emissionen in der EU um 265 Mega-Tonnen gesenkt, das entspricht 92 Prozent der aktuellen Emissionen", sagte Acredia-Vorstand Michael Kolb. "Um jährlich eine Tonne CO2 zu vermeiden sind Investitionen von rund 790 Euro notwendig."

