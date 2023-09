Die Wasserkraft bleibt nach wie vor die dominierende erneuerbare Energiequelle in Österreich, obwohl sie tendenziell rückläufig ist. Dafür gewinnt die Biomasse zunehmend an Bedeutung. Zusammen machen Wasserkraft und Biomasse 85% des Energiemixes aus. Neben diesen etablierten Energiequellen nimmt auch die Nutzung von Umgebungswärme durch Wärmepumpen sowie die Stromerzeugung durch Windkraft und Photovoltaik stetig zu.



Anteil erneuerbarer Energien in Österreich:

41,2 % sonstige feste Biogene

28,8 % ´Wasserkraft

12,5 % Scheitholz

6 % Wind

4,7 % Wärmepumpen

3,1 % PV

1,7 % Biogas

1,7 % Solarthermie

0,2 % Geothermie

Die rasante Zunahme der Photovoltaik basiert auf den Förderungen im Rahmen des EAG. 2023 wurden insgesamt 90.000 Anträge genehmigt. Die Anzahl der Wärmepumpen, insbesondere Heizungswärmepumpen, ist in den letzten Jahren ebenfalls rasant angestiegen, mit 49.000 neuen Heizungswärmepumpen und 11.150 neuen Brauchwasserwärmepumpen.

Biotreibstoffe stagnierten zunächst, doch erneuerbarer Strom und Gas haben in den letzten Jahren sukzessive zugenommen. Insgesamt steigt der Anteil erneuerbarer Energien in Österreich in jedem Sektor, insbesondere Verkehr und Produktion.