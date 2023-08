Es gibt eine Ausnahmeregelung für Tochtergesellschaften, die keine großen kapitalmarktorientierten Unternehmen sind und in die Berichterstattung der Muttergesellschaft (EU oder Nicht-EU) einbezogen werden.



Steuertipps: Verpflichtende Nachhaltigkeit im Unternehmensbericht.



Die inhaltlichen Anforderungen basieren auf dem ESG-Konzept (E-Disclosures on environmental, S-social and G-management issues). In der CSRD werden sie durch spezifische Standards (European Sustainability Reporting Standards - ESRS) definiert. Die Veröffentlichung und Einführung der wichtigsten Standards, von denen einige in Entwurfsform vorliegen, durch die Europäische Kommission wird bis zum 30.6.2023 erwartet. Standards für bestimmte Branchen und KMU sollen ein Jahr später eingeführt werden.

Zusätzlich werden die Pflichtangaben nach der Taxonomie-VO in den Nachhaltigkeitsbericht nach CSRD integriert, welche aufgrund des dynamischen Rechtsverweises ebenfalls den erweiterten Anwenderkreis betreffen.