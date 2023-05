Die Energiewende in der Industrie erfordere das Engagement aller Akteure, heißt es schließlich von NEFI. "Dank der vorliegenden Studie und der Zusammenarbeit mit industriellen Leitbetrieben kennen wir nun den Pfad, um die Transformation zu einer klimaneutralen österreichischen Industrie aktiv zu gestalten", sagt Wolfgang Hribernik, NEFI-Verbundkoordinator und Head of Center for Energy am AIT Austrian Institute of Technology.

Die Szenarien von NEFI zeigen nicht nur die technologischen Herausforderungen auf, sondern auch die regulatorischen Hürden. Um die industrielle Energiewende in Österreich umsetzen zu können, müssen diese überwunden werden. "Die Ergebnisse zeigen, dass wir den Umstieg in Österreich schaffen können. Allerdings müssen die Anstrengungen in diesen Bereichen verstärkt und beschleunigt werden", sagt Thomas Kienberger, Leiter des NEFI_Lab.