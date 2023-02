Erneuerbare Energien – ihr Ausbau ist für die Erreichung der Umwelt- und Klimaziele bedeutungsvoll. Doch auch für die Versorgungssicherheit und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Exportwirtschaft besteht Wichtigkeit.

Für Unternehmen mit einem Exportanteil von über 20 Prozent, die in den Umstieg von fossilen Energieträgern auf Erneuerbare Energien (EE) an ihrem österreichischen Standort investieren, gibt es jetzt eine neue Finanzierungsmöglichkeit.



Exportinvest Green Energy wurde vom Bundesministerium für Finanzen (BMF) und der Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB) eingeführt. Der Haftungsrahmen beträgt bis zu drei Mrd. Euro, im Einzelfall bis zu 300 Mio. Euro.



Zielgruppe von Exportinvest Green Energy sind kleine, mittlere und große Unternehmen aus Industrie, Gewerbe und dem Dienstleistungssektor mit einem Exportanteil von mindestens 20 Prozent, die an ihrem Unternehmensstandort in Österreich in die Umstellung der

Energieversorgung von fossilen Energieträgern auf Erneuerbare Energien (EE) investieren. Als EE gelten nicht-fossile Energieträger wie Wind, Sonne, Wasserkraft, Geothermie oder Energie aus Biomasse. Das Investitionsvolumen muss mindestens zwei Millionen Euro betragen.



Bei einer Exportquote von über 50 Prozent kann das gesamte Investitionsvolumen finanziert werden, bei einer Exportquote von über 20 bis 50 Prozent, sind es 70 Prozent der Investitionssumme. Abhängig von der Bonität des Exporteurs ist eine Risikoübernahme von bis zu 70 Prozent als besonderer Anreiz möglich. Für die Finanzierung gilt eine

Rückzahlungsdauer von maximal 18 Jahren ab geplanter Inbetriebnahme.

