"Unter den heutigen schwierigen Bedingungen" gebe es in Russland einen Mangel an hochwertigen Autos, so Wolf in einem Brief, der dem deutschen Magazin "Der Spiegel" vorliegt. Sein "neues Investitionsprojekt zur Wiederaufnahme der Produktion von Pkw" könne "dieses Problem lösen".

Seit Russland in die Ukraine einmarschiert ist, arbeitet das Werk in Kaluga nur noch eingeschränkt. Die "grundsätzliche Einigung mit dem Topmanagement von Volkswagen" sei bereits erfolgt, heißt es in dem Brief weiter. Eine endgültige Zustimmung des Aufsichtsrates des VW-Konzerns sei eigentlich bis spätestens März erwartet worden.

Die Neuwagenverkäufe in Russland sind 2022 im Jahresvergleich um 59 Prozent auf 626.300 Einheiten eingebrochen. Das teilte die auf den russischen Automarkt spezialisierte Beratungsagentur "Awtostat" im Januar dieses Jahres mit. Die meisten verkauften Fahrzeuge sind russische oder chinesische Modelle, nachdem westliche Autohersteller nach Beginn des Angriffskriegs Moskaus gegen die Ukraine ihre Produktion in dem Land eingestellt hatten.

Unter anderem waren die deutschen Automobilhersteller VW, BMW und Mercedes in Russland aktiv. Das Mercedes-Werk im Moskauer Umland wurde erst 2019 im Beisein von Präsident Wladimir Putin eingeweiht. Alle drei Konzerne haben ihre Werke geschlossen.



Der russische Automarkt ist weit von seinem Höhepunkt entfernt. Im Jahr 2008 wurden in Russland knapp 3 Millionen Fahrzeuge verkauft. Schon damals wurde spekuliert, dass Russland Deutschland als wichtigsten Absatzmarkt in Europa ablösen könnte. Die internationale Finanzkrise und später die Sanktionen nach der Annexion der Krim haben diese Entwicklung gebremst. Bereits in den vergangenen Jahren war der russische Automobilmarkt von Krisen geprägt. Der Rückgang auf etwas mehr als 600.000 Fahrzeuge bedeutet für den russischen Automarkt den niedrigsten Absatz seit Jahrzehnten.