Die Umsetzung des europäischen Cloud-Infrastrukturprojekts Gaia-X verläuft eher schleppend. Wie wirkt sich das auf Catena-X aus?



Sturm: Alle Use Cases von Catena-X sind im Zeitplan. Wir haben im Mai 2021 die Initiative gemeinsam mit 50 Unternehmen gegründet. Inzwischen sind wir über 100 Partner angewachsen. Aktuell arbeiten bei Catena-X rund 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschiedlicher Unternehmen in einem agilen Software-Entwicklungsumfeld an unternehmensübergreifenden Anwendungen, darunter auch 70 Beschäftigte von ZF.



Welche der zehn Anwendungsfelder von Catena-X sind für ZF besonders interessant?



Sturm: Wir konzentrieren uns derzeit zum einen stark auf Verbesserungen beim Geschäftspartnerdaten Management. Zum anderen konzentrieren wir uns darauf, zuverlässigere Daten aus der Lieferkette zu erhalten. Dies betrifft etwa den CO2-Fußabdruck, Anforderungen der Kreislaufwirtschaft oder wie sich die Lieferkettensorgfaltspflicht umsetzen lässt. ZF ist darüber hinaus aber an fünf weiteren Anwendungsfeldern beteiligt.



Kann die gemeinsame Automotive-Cloud von Catena-X künftig Probleme wie den Chipmangel abschwächen?



Sturm: Auch mit Catena-X gibt es nicht mehr verfügbare Chips auf dem Weltmarkt. Jedoch ließe sich die Steuerungsfähigkeit und Transparenz in der Lieferkette deutlich verbessern. Störungen und deren Auswirkungen lassen sich dann leichter eingrenzen und nachverfolgen. Das hilft uns dabei, in Krisenzeiten die Kontrolle zu behalten.

