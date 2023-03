Der europäische Automarkt erholt sich weiter. Die Neuzulassungen in der EU stiegen im Februar um 11,5 Prozent auf knapp 803.000 Fahrzeuge, wie der europäische Herstellerverband ACEA am Dienstag mitteilte, weil die Lieferengpässe nachließen.

In den vier Kernmärkten verzeichnete der Verband im Februar vor allem in Spanien (plus 19,2 Prozent), Italien (plus 17,4 Prozent) und Frankreich (plus 9,4 Prozent) mehr Neuzulassungen. In Deutschland fiel das Plus mit 2,8 Prozent gering aus. Kräftig um rund 11 Prozent stiegen die Neuzulassungen im Februar in Österreich.



