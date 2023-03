Im Juni 2022 kündigte das BMW Group Werk Steyr den massiven Einstieg in die Produktion von Elektroantrieben bis 2025 an. Künftig sollen mehr als 600.000 E-Antriebe pro Jahr produziert werden - parallel zur weiterhin hohen Produktionsauslastung mit Diesel- und Benzinmotoren, die auch künftig ein wichtiger Teil des Produktportfolios bleiben. Neben der Produktion werden im Entwicklungszentrum in Steyr künftig auch neue Projekte im Bereich E-Mobilität umgesetzt. So zum Beispiel die Entwicklung eines neuen Hochleistungs-E-Antriebs, der eine völlig neue Leistungsklasse begründet. Damit wird erstmals ein komplett neuer E-Antrieb am Standort entwickelt.



Der Schwerpunkt der Investitionen lag im vergangenen Jahr auf dem Aufbau der zukünftigen Produktionsstätten für Elektroantriebe. So wurden beispielsweise zwei Hallen mit einer Gesamtproduktionsfläche von 60.000 Quadratmetern errichtet. Darüber hinaus wurde bereits ein Großteil der insgesamt über dreihundert Maschinen und Anlagen für die Produktion der E-Antriebe bestellt. Am Entwicklungsstandort wurde ebenfalls kräftig in den Aufbau neuer Kapazitäten im Bereich E-Mobilität investiert. Auch hier wurden umfangreiche Umbaumaßnahmen - vor allem im Bereich der Prüfstände - durchgeführt. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr rund 210 Millionen Euro allein in Sachanlagen wie Maschinen und technische Anlagen investiert. 2022 holte das BMW Group Werk Steyr die E-Antriebsproduktion der nächsten Generation nach Österreich: Bis 2030 werden dafür über eine Milliarde Euro in das Werk investiert.

„Die Entscheidung der BMW Group, die E-Antriebe der nächsten Generation künftig in Steyr zu produzieren, ist ein echter Meilenstein in der Geschichte unseres Standorts. Das Werk Steyr steht für Kompetenz, Flexibilität und internationale Wettbewerbsfähigkeit", so Klaus von Moltke.

Im Jahr 2022 beschäftigte die BMW Group in Österreich 5.260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein Plus von drei Prozent oder mehr als 140 Mitarbeiter im Jahresvergleich. Klaus von Moltke, Chef des BMW-Motorenwerks in Steyr, betonte im Gespräch mit der APA: "Wir sind bestens für die Zukunft gerüstet, der Standort Steyr nimmt bei der Elektromobilität eine bedeutende Rolle im Konzern ein." Und Morawa ergänzte, dass die BMW Group Austria auch heuer wieder zu den TOP 10 der umsatzstärksten heimischen Unternehmen zählen werde.



Am gesamten österreichischen Fahrzeugmarkt gingen die Neuzulassungen im Jahr 2022 um 10,3 Prozent auf 215.050 Pkw zurück. Damit war die Zahl der Pkw-Neuzulassungen im Jahr 2022 so niedrig wie zuletzt vor 43 Jahren. Bei den Neuwagen setzte sich der Trend zu leistungsstärkeren Fahrzeugen fort, der Großteil der Neuwagenkäufer sind nach wie vor Unternehmen.

