Die schwedische Firma Volta Trucks hat die Serienfertigung des rein elektrisch angetriebenen Volta Zero bei Steyr Automotive im Bundesland OÖ bestätigt. Nachdem bereits 2022 Prototypen in Steyr vom Band gelaufen sind, beginnt nun die Produktion von kundenspezifischen Serienmodellen. Die ersten von Kunden bestellten Fahrzeuge sollen im dritten Quartal 2023 ausgeliefert werden, teilte Steyr Automotive am Dienstag in einer Aussendung mit.

In Steyr ist eine Produktionskapazität von 14.000 Fahrzeugen pro Jahr für Elektro-Lkw reserviert. Volta Trucks werde das Volumen in den kommenden Jahren Schritt für Schritt erhöhen, um die maximale Kapazität zu erreichen, hieß es in der Aussendung. Damit würden mehr als 700 Arbeitsplätze in Steyr geschaffen. Weitere 2.000 würden in der Zulieferkette entstehen.