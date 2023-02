Elektromobilität : Warum Diesel- und Benzinmotoren keine Zukunft mehr haben

In einer aktuellen Analyse gehen Experten davon aus, dass bis spätestens 2035 fast das gesamte Wachstum der Auto-Branche aus den Bereichen E-Mobilität, autonomes Fahren, Software und Verkehrsdienstleistungen kommen wird. Auch wenn die Investitionen in neue Technologien aktuell noch keine stabilen Gewinne abwerfen sei der Verbrenner-Motor am Ende, so die Experten. Welche Zulieferer de facto keine Zukunft mehr haben, lesen Sie hier.