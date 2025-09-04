Die Krise der Autozulieferer nimmt Fahrt auf: Die Takte werden langsamer, die Luft dünner. In Deutschland und Österreich schrumpfen Bestellungen, die Verkäufe der Hersteller brechen ein – und ein Technologiesprung frisst traditionelle Wertschöpfung. E-Autos brauchen weniger Teile, weniger externes Know-how. Batterietechnologien gelten als strategische Hausmacht – dominiert vor allem von der Konkurrenz aus China.

Autobauer holen Schlüsselkompetenzen zurück ins Werk – um die Auslastung zu steigern und die wegbrechenden Gewinne zu stabilisieren. Gleichzeitig tobt im Zukunftsfeld Elektromobilität ein harter Preiskampf, angeführt von CATL und Huawei.

Die Konsequenz: Viele Werke der Zulieferer sind nicht ausgelastet, hohe Investitionen sind jedoch nötig, um die E-Mobilitätswende zu meistern, Stellenabbau soll die Kostenstruktur glätten.

