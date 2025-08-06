Die Voestalpine kämpft weiter mit einem schwierigen Marktumfeld, geopolitischen Spannungen und einer instabilen Nachfrage: Der oberösterreichische Stahl- und Technologiekonzern verzeichnete im ersten Quartal 2025 einen Umsatzrückgang von 5,9 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro. Noch deutlicher fällt das Minus beim operativen Ergebnis aus: Das EBIT brach um fast ein Viertel auf 171,5 Millionen Euro ein. Unter dem Strich bleibt ein Quartalsgewinn von 106,3 Millionen Euro – ein Rückgang von 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie der Konzern am Mittwoch bekannt gab.

Als Gründe nennt die Voestalpine vor allem das weiterhin schwache konjunkturelle Umfeld in Kernindustrien wie dem Maschinenbau und der Autozulieferung. Besonders die zunehmende Unsicherheit durch neue US-Zölle auf Stahlimporte belastet das internationale Geschäft. Positiver entwickelt sich hingegen die Nachfrage in der Bahninfrastruktur und Luftfahrttechnik – zwei Felder, in denen der Konzern seine Marktposition weiter ausbauen konnte.

Nie mehr verpassen, wie sich Europas Industrie unter geopolitischem Druck verändert? Abonnieren Sie unser INDUSTRIEMAGAZIN Daily Briefing – werktags um 7 Uhr in Ihrer Inbox.