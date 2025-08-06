Krise in der Stahlindustrie : Voestalpine-Gewinn bricht ein – drohen Personalmaßnahmen?

06.08.2025
Lesezeit: ca. 6 Minuten
Der oberösterreichische Stahlriese steht unter Druck: Gewinnrückgang, US-Zölle, hohe Energiepreise – weitere Personalmaßnahmen werden nicht mehr ausgeschlossen. Gleichzeitig setzt Voestalpine auf starke Partnerschaften, etwa mit dem chinesischen E-Autobauer BYD, und hält trotz Krise an seinen Jahreszielen fest.

Inhalt

Stahl Stahlindustrie Metall Metallindustrie Elektroofen

Hitze, Druck, Unsicherheit: In der Stahlbranche wachsen die Belastungen – auch für die Beschäftigten.

- © APA/dpa-Zentralbild/Martin Schutt

Erstveröffentlichung
06.08.2025
Letzte Aktualisierung
06.08.2025
Dominique Otto