Die anhaltende Krise in der Automobilindustrie wirkt sich zunehmend auf die Zuliefererbranche aus. Einer aktuellen Umfrage der Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Baker Tilly zufolge rechnen rund zwei Drittel der deutschen Autozulieferer mit einer Marktbereinigung in den kommenden zwei Jahren – sprich: Mitbewerber werden vom Markt verschwinden.

Wie die Befragung unter 100 Führungskräften deutscher Zulieferbetriebe zeigt, erwarten 67 Prozent der Unternehmen, dass es 2026 deutlich weniger Konkurrenten geben wird als heute. Lediglich 20 Prozent glauben an das Auftreten neuer Anbieter, insbesondere aus China. Doch gerade die asiatische Konkurrenz stellt die Branche schon jetzt vor enorme Herausforderungen. Bereits 51 Prozent der Befragten bescheinigen chinesischen Unternehmen „einen uneinholbaren Vorsprung bei Schlüsseltechnologien“.