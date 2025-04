Laut der slowenischen Tageszeitung Delo ist dies bereits die zweite Kündigungsrunde in diesem Jahr. Bereits im Frühjahr wurden 170 Stellen gestrichen, als die Starterproduktion nach Bosnien verlagert wurde.

Trotz dieser Einschnitte plant Mahle, sich in Slowenien stärker auf die Elektromobilität zu konzentrieren. „Wir planen Investitionen in eine neue Systemfertigung für Elektrofahrzeuge, insbesondere in Šempeter“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Šempeter pri Gorici ist der größte der fünf slowenischen Standorte des Mahle-Konzerns. Das Unternehmen, das durch die Übernahme von Letrika im Jahr 2014 entstand, beschäftigt in Slowenien insgesamt mehr als 2.000 Mitarbeiter. Mit derzeit 1.700 Beschäftigten ist Šempeter ein zentrales Entwicklungs- und Produktionszentrum für elektrische Antriebssysteme und Mechatronik, die in Hybrid- und Elektrofahrzeugen sowie Elektrofahrrädern zum Einsatz kommen. In den letzten Jahren wurde dort auch die Produktion von Elektromotoren für neue Fahrzeugmodelle aufgebaut.