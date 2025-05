Im Rahmen eines umfassenden Restrukturierungsprogramms plant der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler den Abbau von 4.700 Arbeitsplätzen in Europa, davon 2.800 in Deutschland. Ziel dieser Maßnahme ist es, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens langfristig zu sichern. Der Stellenabbau betrifft zehn Standorte in Deutschland und fünf weitere in Europa.

>>> Schaeffler schließt Werk im niederösterreichischen Berndorf

In Österreich ist der Standort Berndorf in Niederösterreich mit rund 466 Beschäftigten potenziell betroffen. Obwohl konkrete Maßnahmen für diesen Standort noch nicht bekannt sind, wird erwartet, dass Einsparungen auch hier Auswirkungen haben könnten. Ein früherer hochrangiger Manager von Schaeffler Austria äußerte jedoch, dass das Werk aufgrund seiner hohen Automatisierung und technischen Ausstattung gut im Konzern dastehe und nicht von einer Schließung bedroht sei.

Die Restrukturierung, die bis 2027 umgesetzt werden soll, zielt darauf ab, jährlich etwa 290 Millionen Euro einzusparen. Ein Teil dieser Einsparungen steht im Zusammenhang mit der Integration des Antriebsspezialisten Vitesco, den Schaeffler im Oktober 2024 übernommen hat. Die Fusion führt zu Überschneidungen in der Verwaltung, was ebenfalls zum Stellenabbau beiträgt.

Schaeffler-Vorstandschef Klaus Rosenfeld betonte, dass das Programm notwendig sei, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens in einem herausfordernden Marktumfeld zu sichern. Er versicherte, dass der Stellenabbau sozialverträglich und mit Augenmaß umgesetzt werde.