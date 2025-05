Der börsennotierte Autozulieferer Polytec aus Oberösterreich ist mit starken Zahlen ins Geschäftsjahr 2025 gestartet. Nach mehreren Verlustquartalen verzeichnete das Unternehmen im ersten Quartal ein positives Ergebnis nach Steuern von 1,0 Millionen Euro – im Vorjahr lag dieser Wert noch bei minus 1,4 Millionen Euro. Auch der Umsatz konnte um 5,3 % auf 181,4 Millionen Euro gesteigert werden.

Auch auf operativer Ebene verzeichnete Polytec deutliche Fortschritte: Das EBIT wurde von 1,4 auf 3,2 Millionen Euro gesteigert, die EBIT-Marge erhöhte sich auf 1,8 %. Das EBITDA wuchs um 18 % auf 10,8 Millionen Euro.

Laut Unternehmensangaben ist das erfreuliche Ergebnis vor allem auf „zahlreiche Effizienzmaßnahmen“ zurückzuführen, die nun ihre Wirkung zeigen. Trotz eines weiterhin volatilen Marktumfelds in der Automobilbranche habe sich die Auftragslage stabilisiert, so Polytec in einer Mitteilung vom Donnerstag.