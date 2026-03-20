Stellantis XPeng Zusammenarbeit Europa : Stellantis sucht Hilfe bei XPeng – Europas Autobauer vor dem Kontrollverlust?

20.03.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Während Stellantis Milliarden in den USA investiert, sucht der Konzern in Europa plötzlich die Nähe zu chinesischen Herstellern wie XPeng und Xiaomi. Es geht um Werke, Technologie, Kapital und den Zugang zum E-Automarkt. Was wie eine Partnerschaft klingt, könnte die europäische Autoindustrie grundlegend verändern.

Inhalt

Produktion Stellantis

Stellantis-Werk in Europa: Während die Produktion schwankt, sucht der Konzern neue Partner in China.

- © Stellantis

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Erstveröffentlichung
20.03.2026
Letzte Aktualisierung
20.03.2026
Dominique Otto