XPeng bringt sich in Europa in Stellung. Der chinesische Autobauer will auf den europäischen Markt. Nicht irgendwann - Jetzt. Mit Technologie, mit Kapital, und mit einem klaren Ziel: Wachstum außerhalb des eigenen, zunehmend gesättigten Heimatmarkts.

Zur gleichen Zeit trifft Stellantis eine strategische Entscheidung. Der Konzern investiert Milliarden – allerdings nicht in Europa, sondern in den USA. Chinesische Hersteller drängen nach Europa. Ein europäischer Autoriese verlagert seinen Schwerpunkt nach Amerika.

Doch beide Seiten brauchen etwas, das sie allein nicht haben: Die einen brauchen Zugang zu Werken, Kunden und Kapazitäten. Die anderen Technologie, Kapital und neue Allianzen für Europa Und genau hier finden beide zusammen. Nicht als Konkurrenz. Sondern als Partner.

Mit weitreichenden Folgen für die europäische Autoindustrie.