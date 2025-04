In Vitis, jenem Werk, das 2021 zur besten Fabrik Österreichs gekürt wurde, werden Türschlossgehäuse gefertigt – verbrennerunabhängige Komponenten, die langfristig ein wesentlicher Bestandteil des Pollmann-Portfolios bleiben. Die 24/7 laufende Serienproduktion wird künftig in die Fertigung in Karlstein integriert, was zu einer besseren Auslastung und kürzeren Wegen führt. „Wir arbeiten bereits an einer Floor-Space-Optimierung und einem neuen Wertstromkonzept, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten“, erklärt COO Robert Stubenberger.

Das Team bleibt dabei unverändert. „Unsere Mitarbeiter:innen in Vitis leisten Tag und Nacht großartige Arbeit. Ihre Kompetenz, ihr Know-how und ihre Einsatzbereitschaft sind für uns unverzichtbar – wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihnen in Karlstein weiterzuarbeiten“, so Stubenberger.