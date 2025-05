Der Technologiekonzern und Autozulieferer Bosch treibt den geplanten Stellenabbau weiter voran. "Wir werden weiter intensiv an Kosten und Strukturen arbeiten und uns auf gewinnbringende Geschäftsfelder konzentrieren", erklärte Vorstandschef Stefan Hartung am Donnerstag. In mehreren Unternehmensbereichen sollen Arbeitsplätze wegfallen, um die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern.

Die Einigung mit den Arbeitnehmervertretern soll zügig erfolgen. "Wir können uns keine Verzögerung mehr leisten, das schwächt unsere Position im Wettbewerb weiter", warnte Hartung. Laut Unternehmensangaben sind die Maßnahmen Teil einer umfassenden Neuausrichtung.