Die voestalpine hat sich einen Großauftrag gesichert: Ab Herbst liefert der Konzern hochwertiges Stahlblech an das noch im Bau befindliche BYD-Werk im ungarischen Szeged. Dort will der chinesische Elektroauto-Gigant die Produktion bis Ende 2025 anlaufen lassen. Über Umfang und Volumen der Lieferungen schweigen beide Partner.

BYD verfolgt dabei eine klare Strategie: Autos in Europa für Europa. „Wir verfolgen hier eine langfristige Vision mit dem Ziel, innerhalb der nächsten fünf Jahre von den Verbrauchern als europäischer Hersteller wahrgenommen zu werden“, erklärte BYD-Vizepräsidentin Stella Li. Die Wahl fiel auf voestalpine wegen der geografischen Nähe, der Materialqualität und des guten Rufs österreichischen Stahls.

Auch in Linz zeigt man sich zufrieden. „Mit BYD beliefern wir nun ab Herbst von unserem Standort in Linz ein Technologieunternehmen aus China, das in Europa produziert. Wir sind zuversichtlich, dass dieser erste Auftrag für die Herstellung von hochqualitativem Flachstahl für Karosserien und Außenhaut die Grundlage für eine langfristige Zusammenarbeit bildet“, betonte voestalpine-Chef Herbert Eibensteiner.

Für BYD ist der Deal mit voestalpine weit mehr als ein regionales Beschaffungsprojekt; er schließt eine zentrale Lücke in der europäischen Lieferkette – und schafft die Basis, mit heimischer Produktion die Stückzahlen hochzufahren und den Kontinent zu erobern.

