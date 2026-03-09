Transformation der Autoindustrie : Elektroautos: Warum der erwartete Boom für Zulieferer ins Stocken gerät

09.03.2026
Lesezeit: ca. 9 Minuten
Der erwartete Boom der Elektroautos lässt auf sich warten – und bringt viele Autozulieferer in der Autoindustrie unter Druck. Projekte werden verschoben, Stückzahlen sinken und neue Wettbewerber verändern den Markt. Führungskräfte berichten, wie die Transformation zur Elektromobilität ihre Produktion, Investitionen und Strategien verändert.
Hirschmann Automotive Kenitra 3

Autozulieferer in der Produktion: Der Hochlauf der Elektromobilität verändert Fabriken

- © www.marcelmayer.com

Erstveröffentlichung
09.03.2026
Letzte Aktualisierung
09.03.2026
Daniel Pohselt