Der deutsche Automobilzulieferer Continental richtet seine künftige eigenständige Autozuliefersparte in Frankfurt am Main ein. Wie das Unternehmen mitteilte, soll die Zentrale der neuen Gesellschaft bis Mitte 2025 am bisherigen Continental-Automotive-Standort in Frankfurt-Rödelheim entstehen. Dort beschäftigt der Konzern derzeit rund 4.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die strategische Neuausrichtung des Unternehmens ist Teil eines größeren Restrukturierungsplans, mit dem Continental seine Geschäftsfelder klarer trennen und wirtschaftlich stabiler aufstellen will. Besonders die Autozuliefer-Sparte hatte in den vergangenen Jahren mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Nun soll sie als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht werden, um neue Wachstumsperspektiven zu eröffnen.