Der Autozulieferer Schaeffler spürt weiter den Gegenwind in der Branche: Im ersten Halbjahr 2025 sank der Umsatz um knapp 5 Prozent auf 11,85 Milliarden Euro, das operative Ergebnis (EBIT vor Sondereffekten) ging um 9 Prozent auf 482 Millionen Euro zurück. Besonders die Integration des übernommenen Antriebsspezialisten Vitesco sowie die Transformation zur Elektromobilität lasten auf der Bilanz.

Ein Lichtblick bleibt das Geschäft mit E-Auto-Komponenten: Hier legte der Umsatz um 10 Prozent zu – doch die Sparte E-Mobility schreibt weiterhin Verluste, auch wenn diese deutlich gesunken sind. Vorstandschef Klaus Rosenfeld zeigt sich dennoch optimistisch: Schaeffler halte trotz schwierigem Umfeld an der Jahresprognose fest – mit einem erwarteten Umsatz zwischen 23 und 25 Milliarden Euro sowie einer EBIT-Marge von 3 bis 5 Prozent.

Nie mehr verpassen, wie sich Europas Autozulieferer unter Spardruck, E-Mobilität und globalem Wettbewerb neu aufstellen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing – die wichtigsten News zu Transformation, Industrie und Technologie, werktags ab 7 Uhr in Ihrem Posteingang. Hier geht’s zur Anmeldung!