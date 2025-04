Der deutsche Scheinwerferhersteller Hella steht unter Spardruck: Bereits im vergangenen Jahr – anlässlich des 125-jährigen Jubiläums – kündigte das Traditionsunternehmen den Abbau von 420 der rund 1.000 Produktionsarbeitsplätze am Stammsitz in Lippstadt an.

Seit der Fusion mit der französischen Faurecia-Gruppe im Jahr 2022 tritt Hella unter dem gemeinsamen Markennamen Forvia auf. Der Konzern zählt heute zu den 50 größten Automobilzulieferern weltweit und gehört zu den Top 100 Unternehmen in Deutschland. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Hella mit einem Umsatz von etwa 8 Milliarden Euro sowie einem Gewinn von rund 500 Millionen Euro. Doch angesichts des aktuellen Drucks in der Automobilbranche schrumpft der Gewinn schneller als erwartet.

Vor diesem Hintergrund beschleunigt Forvia sein Sparprogramm. Durch „strukturelle Anpassungen im europäischen Produktionsnetzwerk“ – konkret die Bündelung von Fertigungen an besonders wirtschaftlichen Standorten – soll die Profitabilität gesteigert werden. Von diesen Maßnahmen ist auch das Werk von Hella im österreichischen Burgenland betroffen.

Dabei sah Anfang des Jahres noch alles ganz anders aus. Zwar soll es bereits Ende 2024 erste Auftragsprobleme gegeben haben, doch die Lage schien sich zu stabilisieren. Umso größer war der Schock als am Donnerstag vergangene Woche – im Zuge einer Betriebsversammlung – bekannt gegeben wurde, dass 225 der 400 Mitarbeiter gehen müssen.

