Autozulieferer in der Krise : Milliardenverlust bei Autozulieferer ZF Friedrichshafen

ZF Friedrichshafen steckt tief in der Krise: 1 Milliarde Euro Verlust, 14.000 Stellen auf der Kippe und eine ungewisse Zukunft. Hohe Investitionen in Elektromobilität rechnen sich nicht wie erwartet, während Schulden und Restrukturierungskosten die Bilanz belasten. Wie will der Autozulieferer gegensteuern?